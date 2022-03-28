Минобороны: украинские неонацисты удерживают свыше 4,5 миллиона мирных жителей

Известно, что неонацисты захватили в плен жителей таких

городов, как Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и других. При этом в качестве живого

щита в том числе используются 6,5 тысячи иностранных граждан. Также в настоящий

момент более 60 зарубежных судов находятся в украинских портах без возможности

безопасного выхода в море.