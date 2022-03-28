Минобороны: украинские неонацисты удерживают свыше 4,5 миллиона мирных жителей

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Более 4,5 миллиона мирных жителей насильно удерживаются
участниками нацформирований на территории Украины. Об этом сообщил начальник
Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил
Мизинцев.
Известно, что неонацисты захватили в плен жителей таких
городов, как Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и других. При этом в качестве живого
щита в том числе используются 6,5 тысячи иностранных граждан. Также в настоящий
момент более 60 зарубежных судов находятся в украинских портах без возможности
безопасного выхода в море.
«Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (время
московское) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную
полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины,
протяженностью 80 и шириной 3 морских мили», — добавил Мизинцев.
Президент России Владимир Путин объявил о старте
спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Во время
нее силы ВС РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры,
не создавая угрозы мирным жителям. Однако, как отметил
политолог Владимир Корнилов, Запад по-прежнему создает фейки об операции в
рамках своей информационной войны.