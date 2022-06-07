Минобороны: Украина обстреливает приграничные регионы России гаубицами НАТО

Украинские военные обстреливают приграничные районы России из гаубиц НАТО. Огонь ведется с территории элеватора в Харьковской области, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили орудия западного образца (вероятно, американские гаубицы М777) на территории Золочевского элеватора и ведут огонь по приграничным районам России, заявил Мизинцев на брифинге.
Ранее Минобороны РФ показало момент уничтожения гаубиц М777 на Украине, сообщает телеканал «360». Удар по двум 155-миллиметровым орудиям и украинским расчетам был нанесен дроном-камикадзе «Куб».
Операция проведена в районе села Подгорное. После удара дрона артиллерия нанесла удар по лесу, где пытались скрыть тягачи и гаубицы. В результате вся техника и орудия противника были уничтожены.