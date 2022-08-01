Минобороны Турции сообщило время отправки первого судна с украинским зерном из порта

Первое судно с зерном готовится покинуть украинский порт сегодня, 1 августа. Об этом сообщили в минобороны Турции.
Согласно информации турецкого ведомства, судно отплывет из украинского порта в 08:30 по московскому времени. Отправной точкой назначена Одесса. Ориентировочное время доставки зерна в Стамбул пока не сообщается.
Объединенный координационный центр Стамбула завершает работу над маршрутами, по которым будет осуществляться транспортировка зерна. Возобновление экспорта данной продукции обсуждалось в ходе трехсторонних переговоров с участием России, Украины и Турции. Соглашение подписывалось при участии ООН.