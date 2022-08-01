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Минобороны Турции сообщило время отправки первого судна с украинским зерном из порта

Минобороны Турции сообщило время отправки первого судна с украинским зерном из порта
Pxhere.com

Первое судно с зерном готовится покинуть украинский порт сегодня, 1 августа. Об этом сообщили в минобороны Турции.

Согласно информации турецкого ведомства, судно отплывет из украинского порта в 08:30 по московскому времени. Отправной точкой назначена Одесса. Ориентировочное время доставки зерна в Стамбул пока не сообщается.

Объединенный координационный центр Стамбула завершает работу над маршрутами, по которым будет осуществляться транспортировка зерна. Возобновление экспорта данной продукции обсуждалось в ходе трехсторонних переговоров с участием России, Украины и Турции. Соглашение подписывалось при участии ООН.

зерно Турция Украина
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