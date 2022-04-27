Минобороны: средства ПВО ВС РФ уничтожили вертолет Ми-24 ВСУ в Харьковской области

По данным военного ведомства, воздушная машина Вооруженных сил Украины была уничтожена неподалеку от населенного пункта Черкасская Лозовая в Харьковской области. Помимо вертолета, российские средства ПВО также перехватили два украинских беспилотника вблизи населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка.