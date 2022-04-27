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    Минобороны: средства ПВО ВС РФ уничтожили вертолет Ми-24 ВСУ в Харьковской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны: средства ПВО ВС РФ уничтожили вертолет Ми-24 ВСУ в Харьковской области

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    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Расчеты средств противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили украинский ударный вертолет Ми-24, сообщило Минобороны РФ.

    По данным военного ведомства, воздушная машина Вооруженных сил Украины была уничтожена неподалеку от населенного пункта Черкасская Лозовая в Харьковской области. Помимо вертолета, российские средства ПВО также перехватили два украинских беспилотника вблизи населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка.

    Ранее МО РФ сообщало, что авиация Воздушно-космических сил России уничтожила 17 объектов военной инфраструктуры Украины ВСУ и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

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