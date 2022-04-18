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    Минобороны сообщило об эвакуации свыше 12 тысяч жителей Донбасса и Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны сообщило об эвакуации свыше 12 тысяч жителей Донбасса и Украины

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    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Российские Вооруженные силы смогли вывезти на свою
    территорию свыше 12 тысяч мирных жителей из опасных регионов Украины, а также с
    территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказал начальник
    Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    Подчеркивается, что эвакуация мирных жителей происходила,
    несмотря на противодействие со стороны киевских властей. Как добавил Мизинцев,
    всего с начала специальной военной операции на Украине российская сторона
    вывезла свыше 863 тысяч человек, из которых более 158 тысяч — дети.

    «Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие
    сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и
    Луганской народных республик эвакуированы в Россию 12 066 человек, из них 1715
    детей», — заявил генерал-полковник.

    Ранее стало известно, что российские военнослужащие доставили
    гуманитарную помощь жителям села Кунье Изюмского района Харьковской области. Они
    получили предметы первой необходимости и гигиены, а также различные продукты.

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