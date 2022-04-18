Минобороны сообщило об эвакуации свыше 12 тысяч жителей Донбасса и Украины

Подчеркивается, что эвакуация мирных жителей происходила,

несмотря на противодействие со стороны киевских властей. Как добавил Мизинцев,

всего с начала специальной военной операции на Украине российская сторона

вывезла свыше 863 тысяч человек, из которых более 158 тысяч — дети.