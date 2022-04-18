Минобороны сообщило об эвакуации свыше 12 тысяч жителей Донбасса и Украины

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Российские Вооруженные силы смогли вывезти на свою
территорию свыше 12 тысяч мирных жителей из опасных регионов Украины, а также с
территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказал начальник
Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Подчеркивается, что эвакуация мирных жителей происходила,
несмотря на противодействие со стороны киевских властей. Как добавил Мизинцев,
всего с начала специальной военной операции на Украине российская сторона
вывезла свыше 863 тысяч человек, из которых более 158 тысяч — дети.
«Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие
сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и
Луганской народных республик эвакуированы в Россию 12 066 человек, из них 1715
детей», — заявил генерал-полковник.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие доставили
гуманитарную помощь жителям села Кунье Изюмского района Харьковской области. Они
получили предметы первой необходимости и гигиены, а также различные продукты.