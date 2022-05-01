Минобороны сообщило о погибших в результате обстрела детского сада и школы со стороны ВСУ

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Подразделения ВСУ открыли огонь по детскому саду, школе и кладбищу, расположенным в освобожденных населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, артиллерийскому обстрелу подверглись гражданские объекты в селах Киселевка и Широкая Балка. На этот момент в обоих населенных пунктах находились люди.
По данным Минобороны есть погибшие и пострадавшие. Здания школы и детского сада получили серьезные повреждения. Жители сел в результате атаки со стороны ВСУ остались без электроснабжения.
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