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    Минобороны сообщило о погибших в результате обстрела детского сада и школы со стороны ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны сообщило о погибших в результате обстрела детского сада и школы со стороны ВСУ

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

    Подразделения ВСУ открыли огонь по детскому саду, школе и кладбищу, расположенным в освобожденных населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    Так, артиллерийскому обстрелу подверглись гражданские объекты в селах Киселевка и Широкая Балка. На этот момент в обоих населенных пунктах находились люди.

    По данным Минобороны есть погибшие и пострадавшие. Здания школы и детского сада получили серьезные повреждения. Жители сел в результате атаки со стороны ВСУ остались без электроснабжения.

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