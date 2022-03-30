Минобороны сообщило о новых подвигах четырех военных России

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство обороны России рассказало о героизме еще
четырех военных России во время специальной операции на украинской территории.

Орудие взвода сержанта Давида Асаева повредили в ходе
неравного боя с противниками. Он приказал расчету спрятаться, а сам
отремонтировал артиллерию и ликвидировал два минометных расчета.

Националисты повредили антенну спутниковой связи на машине старшего прапорщика Андрея Путилина. Во время боя он настроил станцию и
помог уничтожить семь единиц техники и свыше ста радикалов.

Группа рядового Андрея Хасанова нашла диверсантов, готовящих
провокацию. Военные приняли участие в неравном бою, во время которого Хасанов
оказался в тылу врага и заминировал его технику.

Танковая рота Юрия Овсянникова ликвидировала примерно десять
БМП, пять танков, три крупнокалиберных пулемета и 30 радикалов. При этом
экипажи с ходу прорвали оборону противника.

Киевские радикалы на
Северодонеком направлении несут большие потери. Об этом ранее сообщило Минобороны
России, передает RT.

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