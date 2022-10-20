Минобороны сообщило подробности высадки десанта ВСУ, пытавшегося захватить ЗАЭС

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объяснял, что вооруженные силы Украины хотят захватить Запорожскую АЭС, чтобы иметь возможность обстреливать населенные пункты на левом берегу Днепра. В связи с чем Рогов назвал Херсон и ЗАЭС ключевыми целями ВСУ.