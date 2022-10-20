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Минобороны сообщило подробности высадки десанта ВСУ, пытавшегося захватить ЗАЭС

Постпредство РФ: резолюция МАГАТЭ по Украине не упоминает обстрелы ЗАЭС
wikipedia.org | Максим Гаврилюк / GFDL

Министерство обороны России сообщило о попытке ВСУ захватить Запорожскую атомную электростанцию. Две роты украинских десантников пытались высадиться на левом берегу Каховского водохранилища и проникнуть на территорию ЗАЭС, заявили в ведомстве.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объяснял, что вооруженные силы Украины хотят захватить Запорожскую АЭС, чтобы иметь возможность обстреливать населенные пункты на левом берегу Днепра. В связи с чем Рогов назвал Херсон и ЗАЭС ключевыми целями ВСУ.

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