Минобороны сообщило подробности высадки десанта ВСУ, пытавшегося захватить ЗАЭС

Министерство обороны России сообщило о попытке ВСУ захватить Запорожскую атомную электростанцию. Две роты украинских десантников пытались высадиться на левом берегу Каховского водохранилища и проникнуть на территорию ЗАЭС, заявили в ведомстве.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объяснял, что вооруженные силы Украины хотят захватить Запорожскую АЭС, чтобы иметь возможность обстреливать населенные пункты на левом берегу Днепра. В связи с чем Рогов назвал Херсон и ЗАЭС ключевыми целями ВСУ.