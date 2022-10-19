Минобороны сообщило об освобождении села Горобьевка в Харьковской области

Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия овладела населенным пунктом Горобьевка Харьковской области. В ходе наступательных действий Вооруженных сил РФ на Купянском направлении подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины потерпели сокрушительное поражение.
В ведомстве отмечают, что российские военные сорвали попытку атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. ВС РФ отбросили украинских военных на исходные позиции.
Сообщается, что потери ВСУ составили более 60-ти человек личного состава, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.