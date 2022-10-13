Минобороны сообщило о возвращении 20 военнопленных в результате обмена с Украиной

Министерство обороны РФ сообщило, что переговоры с украинской стороной привели к возвращению 20 пленных военнослужащих.
«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», — сказали в министерстве.
В ведомстве также отметили, что всем освобожденным военнопленным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, в скором времени их доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.