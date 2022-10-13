Новости0

Минобороны сообщило о возвращении 20 военнопленных в результате обмена с Украиной

Минобороны сообщило о возвращении 20 военнопленных в результате обмена с Украиной
Агентство «Москва» | Мобильный репортер

Министерство обороны РФ сообщило, что переговоры с украинской стороной привели к возвращению 20 пленных военнослужащих.

«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», — сказали в министерстве.

В ведомстве также отметили, что всем освобожденным военнопленным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, в скором времени их доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.