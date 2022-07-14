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Минобороны сообщило о ликвидации украинских Су-24 и МиГ-29 в Донбассе

Минобороны сообщило о ликвидации украинских Су-24 и МиГ-29 в Донбассе
wikipedia.org/President.gov.ua / CC BY 4.0

Истребители Воздушно-космических сил России уничтожили два украинских самолета в небе над Донбассом за минувшие сутки, заявил официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков.

Отмечается, что украинский тактический бомбардировщик Су-24 был сбит над Славянском. Также в небе над Донецкой Народной Республикой удалось уничтожить многоцелевой истребитель ВВС Украины МиГ-29.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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