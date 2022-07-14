Минобороны сообщило о ликвидации украинских Су-24 и МиГ-29 в Донбассе

Истребители Воздушно-космических сил России уничтожили два украинских самолета в небе над Донбассом за минувшие сутки, заявил официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков.
Отмечается, что украинский тактический бомбардировщик Су-24 был сбит над Славянском. Также в небе над Донецкой Народной Республикой удалось уничтожить многоцелевой истребитель ВВС Украины МиГ-29.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.