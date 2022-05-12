Минобороны: силы ВКС РФ ликвидировали еще 170 украинских националистов

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Экипажи российских ВКС в течение дня нанесли удары по 38 районам сосредоточения живой силы с бронетехникой противника в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В сообщении военного ведомства отмечается, что силами ВКС РФ за день уничтожены четыре командных пункта ВСУ, четыре склада боеприпасов в районе населенного пункта Соледар в ДНР, а также выведена из строя радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства под Харьковом.
Известно, что российская авиация ликвидировала еще 170 украинских националистов и 41 единицу бронетехники ВСУ. Помимо этого, в результате авиаударов поражены 45 мест скопления живой силы и военной техники противника, а также хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ вблизи Врубовки в ЛНР.