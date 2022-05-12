Минобороны: силы ВКС РФ ликвидировали еще 170 украинских националистов

В сообщении военного ведомства отмечается, что силами ВКС РФ за день уничтожены четыре командных пункта ВСУ, четыре склада боеприпасов в районе населенного пункта Соледар в ДНР, а также выведена из строя радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства под Харьковом.