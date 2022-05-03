Минобороны: силовики ВСУ размещают огневые точки в школах Николаева

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Украинские националисты размещают реактивные системы залпового огня и бронетехнику в школах города Николаева. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Огневые точки также создают в жилых домах. В настоящее время известно о размещении складов с вооружением в поселке Райгородок Краматорского района, отметил он.
«В поселке городского типа Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на улицах Восточная и Молодежная на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, в подвалах — склады с боеприпасами, а граждан насильно удерживают в своих квартирах», — рассказал Мизинцев.
В Николаеве тем временем остаются мирные жители. Их эвакуация не проводится, добавил генерал.
Недавно сообщалось, что националисты оборудовали опорный пункт в здании областной психиатрической больницы в Барвенково Харьковской области. В подвалах они насильно удерживают мирное население, передает телеканал «360».