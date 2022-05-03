Минобороны: силовики ВСУ размещают огневые точки в школах Николаева

«В поселке городского типа Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на улицах Восточная и Молодежная на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, в подвалах — склады с боеприпасами, а граждан насильно удерживают в своих квартирах», — рассказал Мизинцев.