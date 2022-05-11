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    Минобороны Швеции: Стокгольм рассчитывает укрепить скандинавский регион за счет членства в НАТО

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны Швеции: Стокгольм рассчитывает укрепить скандинавский регион за счет членства в НАТО

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    Wu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Членство Швеции в Североатлантическом альянсе позволит усилить скандинавский регион, заявил министр обороны страны Петер Хультквист.

    По его словам, добиться такого результата позволит возможность совместного использования вооруженных сил Швеции и Финляндии, которая также намерена вступить в Североатлантический альянс.

    «От того, что мы будем использовать вооруженные силы друг друга, будет эффект, — сказал министр. — Вместе мы будем сильнее. Это то, что может произойти, если мы выберем путь присоединения к НАТО».

    Ранее МИД РФ уведомил Швецию и Финляндию, что вступление в НАТО заставит их относиться к России как к противнику, и Москва будет вынуждена скорректировать собственную позицию во внешней политике.

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