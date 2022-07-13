Минобороны: штурмовой отряд старшего лейтенанта Тугушева обнаружил секретные документы ВСУ

Минобороны сообщило о подвигах российских военных. Военнослужащие, рискуя собственной жизнью, выполнили задачи в ходе спецоперации на Украине, сообщают «Известия».
Отмечается, что штурмовой отряд старшего лейтенанта Ислама Тугушева осматривал местность вокруг одного из населенных пунктов, где обнаружил превосходящую по численности группу украинских националистов.
Военнослужащие вступили в бой, сковали действия националистов и нанесли им существенный урон. Тугушев получил ранение, но продолжил командовать отрядом. В ходе боя были уничтожены 25 украинских националистов.
Отряду Тугушева удалось обнаружить на позициях украинских националистов секретные документы, которые помогли скорректировать применение сил и средств группировки войск ВС РФ.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.