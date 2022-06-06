Минобороны: саперы ВС РФ ежедневно проводят разминирование сельхозугодий в ЛНР

«Единственная сложность в работах — это объем: разминировать поля перед тем, как выпустить на них технику, убедиться, что это безопасно. Вдобавок погодные условия немного утяжеляют работу», — рассказал один из военнослужащих инженерного подразделения ВДВ РФ.