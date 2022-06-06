Минобороны: саперы ВС РФ ежедневно проводят разминирование сельхозугодий в ЛНР

Военнослужащие инженерных подразделений Вооруженных сил России помогают жителям Луганской Народной Республики очищать сельскохозяйственные угодья от взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ.
Российские саперы каждый день трудятся на полях и объектах сельхозназначения, проводя разминирование, передает «Звезда». Заявки на проведение таких работ поступают от местных жителей ежедневно.
«Единственная сложность в работах — это объем: разминировать поля перед тем, как выпустить на них технику, убедиться, что это безопасно. Вдобавок погодные условия немного утяжеляют работу», — рассказал один из военнослужащих инженерного подразделения ВДВ РФ.
При этом местное население отмечает, что в настоящий момент практически все сельхозугодья ЛНР очищены от мин, оставшиеся участки будут разминированы, вероятно, в течение нескольких недель.