Минобороны: самолеты ВКС РФ за день уничтожили 73 военных объекта ВСУ

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Воздушно-космические силы России нанесли удары по 73
объектам военной инфраструктуры Украины в течение дня. Об этом сообщили в
Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, российские самолеты поразили,
в числе прочего, две базы хранения ракетно-артиллерийского вооружения и
боеприпасов неподалеку от поселков Шевченко и Комар на территории Донецкой
Народной Республики.
Ранее МО РФ рассказало, что ракетные войска Вооруженных сил
России накрыли огнем четыре пункта управления, оружейный склад и районы
сосредоточения живой силы ВСУ вблизи населенных пунктов Новая Дмитровка и
Высокий.
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