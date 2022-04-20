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    Минобороны: самолеты ВКС РФ за день уничтожили 73 военных объекта ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны: самолеты ВКС РФ за день уничтожили 73 военных объекта ВСУ

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    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Воздушно-космические силы России нанесли удары по 73
    объектам военной инфраструктуры Украины в течение дня. Об этом сообщили в
    Минобороны РФ.

    По данным военного ведомства, российские самолеты поразили,
    в числе прочего, две базы хранения ракетно-артиллерийского вооружения и
    боеприпасов неподалеку от поселков Шевченко и Комар на территории Донецкой
    Народной Республики.

    Ранее МО РФ рассказало, что ракетные войска Вооруженных сил
    России накрыли огнем четыре пункта управления, оружейный склад и районы
    сосредоточения живой силы ВСУ вблизи населенных пунктов Новая Дмитровка и
    Высокий.

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