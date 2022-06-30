Минобороны: самолеты ВКС РФ сбили два украинских штурмовика Су-25

Два штурмовика Су-25 Военно-воздушных сил Украины были сбиты самолетами ВКС РФ, сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, украинские боевые самолеты были уничтожены в небе над Херсонской и Харьковской областями. Кроме того, в Одесской и Днепропетровской областях российская авиация ликвидировала два зенитно-ракетных комплекса украинских войск.
«Уничтожена самоходная огневая установка ЗРК “Бук-М1” на огневой позиции в районе Одессы и радиолокационная станция ЗРК С-300 в районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар высокоточными ракетами по базе ВСУ под Николаевом, уничтожив более 80 иностранных наемников.