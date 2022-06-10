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Минобороны Румынии сообщило о первом применении американских РСЗО HIMARS в рамках учений

Минобороны Румынии сообщило о первом применении американских РСЗО HIMARS в рамках учений
wikipedia.org / Staff Sgt. Ricardo Hernandez-Arocho / Общественное достояние

Румынские военные впервые отработали стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, сообщает пресс-служба минобороны страны.

По данным ведомства, системы были задействованы в рамках учений Unirea-22 и Viforul-22, целью которых была отработка тактики обеспечения огневой поддержки группы войск.

«В национальном зенитном учебном центре имени генерала Иона Бунгеску в Капу-Мидия в период с 8 по 10 июня впервые были проведены стрельбы из системы HIMARS», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что РСЗО была передана в распоряжение восьмой оперативно-тактической ракетной бригады Вооруженных сил Румынии еще в 2021 году.

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