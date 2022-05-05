Минобороны: Россия доставила в Донбасс более 17,5 тонн гумпомощи

В период со 2 марта по 4 мая силами российской стороны в ДНР, ЛНР и Украину было доставлено свыше 17,5 тонн гуманитарной помощи и проведено 967 соответствующих акций. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.