Минобороны: Россия доставила в Донбасс более 17,5 тонн гумпомощи

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В период со 2 марта по 4 мая силами российской стороны в ДНР, ЛНР и Украину было доставлено свыше 17,5 тонн гуманитарной помощи и проведено 967 соответствующих акций. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, за последние 24 часа были проведены пять гуманитарных акций в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. В ходе мероприятий жители данных регионов получили 195 тонн помощи.
«Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 17 567,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 967 гуманитарных акций», — сказал Мизинцев.
Сегодня, 4 мая, раздача продовольствия состоялась в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области. Всего было передано 169,4 тонны, добавил Мизинцев.