Минобороны: Россия доставила более 15 тыс. тонн гуманитарного груза жителям Украины

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Жители Украины получили более 15 тысяч тонн гуманитарной помощи от российской стороны со 2 марта. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Гуманитарный груз был доставлен на территории Харьковской и Херсонской областей, а также в Донецкую и Луганскую народные республики. Всего за прошедшие сутки там было проведено 11 акций помощи.
«25 апреля 2022 года проводится 11 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 502,2 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания», — уточнил Мизинцев.
Мирные жители получают все предметы первой необходимости, отметил генерал. ВС РФ также доставляют продукты и медикаменты.