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    Минобороны: Россия доставила более 15 тыс. тонн гуманитарного груза жителям Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны: Россия доставила более 15 тыс. тонн гуманитарного груза жителям Украины

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    Prt Scr youtube.com/Минобороны России

    Жители Украины получили более 15 тысяч тонн гуманитарной помощи от российской стороны со 2 марта. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    Гуманитарный груз был доставлен на территории Харьковской и Херсонской областей, а также в Донецкую и Луганскую народные республики. Всего за прошедшие сутки там было проведено 11 акций помощи.

    «25 апреля 2022 года проводится 11 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 502,2 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания», — уточнил Мизинцев.

    Мирные жители получают все предметы первой необходимости, отметил генерал. ВС РФ также доставляют продукты и медикаменты.

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