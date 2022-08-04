Минобороны России заявило о причастности США к созданию коронавируса

Коронавирус мог быть создан искусственно с использованием успехов США в биотехнологиях, не исключили в Минобороны России.
Вероятно, пандемия COVID-19 подпитывается «вбросом» новых вариантов патогена, добавили в ведомстве. В 2019 году, до появления первых зараженных, на учениях в США отрабатывались действия в условиях эпидемии неизвестного ранее вируса, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ведомство рассматривает возможность причастности агентства США по международному развитию USAID к возникновению COVID-19. В рамках биологической программы Пентагона компания Labyrinth Global Health начала изучать коронавирусы и оспу обезьян, подчеркнули в МО РФ.