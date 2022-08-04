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Минобороны России заявило о причастности США к созданию коронавируса

Минобороны России заявило о причастности США к созданию коронавируса
pxhere.com

Коронавирус мог быть создан искусственно с использованием успехов США в биотехнологиях, не исключили в Минобороны России.

Вероятно, пандемия COVID-19 подпитывается «вбросом» новых вариантов патогена, добавили в ведомстве. В 2019 году, до появления первых зараженных, на учениях в США отрабатывались действия в условиях эпидемии неизвестного ранее вируса, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ведомство рассматривает возможность причастности агентства США по международному развитию USAID к возникновению COVID-19. В рамках биологической программы Пентагона компания Labyrinth Global Health начала изучать коронавирусы и оспу обезьян, подчеркнули в МО РФ.

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