Минобороны России заявило о причастности США к созданию коронавируса

Вероятно, пандемия COVID-19 подпитывается «вбросом» новых вариантов патогена, добавили в ведомстве. В 2019 году, до появления первых зараженных, на учениях в США отрабатывались действия в условиях эпидемии неизвестного ранее вируса, говорится в сообщении Минобороны РФ.