Киев готовит провокацию в Одессе с «гибелью» мирных жителей, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Россию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Глава межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что планируется инсценировка поражения одного из социальных объектов. Изображающей жертв массовке выплачены денежные средства.
Провокация готовится с целью обвинения ВС РФ в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних), а также в целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры. Россию хотят обвинить в использовании кассетных боеприпасов.
Во время подготовки инсценировки в город прибыли до 20 представителей зарубежных СМИ, а также сотрудники ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН). В провокации планируется участие до 30 человек «массовки».