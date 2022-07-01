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Минобороны России: Украина готовит провокацию в Одессе с иностранными журналистами

Минобороны России: Украина готовит провокацию в Одессе с иностранными журналистами

Киев готовит провокацию в Одессе с «гибелью» мирных жителей, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Россию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Глава межведомственного координационного штаба  по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что планируется инсценировка поражения одного из социальных объектов. Изображающей жертв массовке выплачены денежные средства.

Провокация готовится с целью обвинения ВС РФ в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних), а также в целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры. Россию хотят обвинить в использовании кассетных боеприпасов.

Во время подготовки инсценировки в город прибыли до 20 представителей зарубежных СМИ, а также сотрудники ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН). В провокации планируется участие до 30 человек «массовки».

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RusNewsToday24
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