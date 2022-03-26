Минобороны России: суда не могут покинуть украинские порты из-за морских мин

Ранее ФБС России заявила,

что украинские военные после начала спецоперации установили около 420

мин на подходах к портам Одессы, Черноморска, Очакова и Южного. Не исключается

возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря

Средиземноморского бассейна.