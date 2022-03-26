Минобороны России: суда не могут покинуть украинские порты из-за морских мин

MOD Russia/via Globallookpress.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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MOD Russia/via Globallookpress.com

Минная опасность не позволяет суда покинуть порты Украины.
Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ
генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Представитель Минобороры РФ отметил, что созданные киевскими
властями в своих внутренних водах и территориальном море угрозы обстрела и
высокая минная опасность не позволяют судам выйти безопасно в открытое море.
Речь идет о портах Херсона, Одессы, Николаева, Черноморска, Южного, Очакова.

Ранее ФБС России заявила, 
что украинские военные после начала спецоперации установили около 420
мин на подходах к портам Одессы, Черноморска, Очакова и Южного. Не исключается
возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря
Средиземноморского бассейна.

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