Минобороны России сообщило об уничтожении украинских РСЗО и склада боеприпасов на окраине Киева

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Вооруженные силы России ударом высокоточного оружия уничтожили склад реактивных боеприпасов на окраине Киева. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

Сообщается, что украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из РСЗО по ВС РФ. Для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня боевики использовали площади расположенного рядом торгового центра.

Российской разведкой по нескольким каналам были подтверждены координаты позиции украинских РСЗО и расположение склада.

Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре, — сообщили российском военном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России) не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.

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