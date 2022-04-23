Минобороны России сообщило об уничтожении десяти артиллерийских батарей ВСУ за сутки

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Российские ракетные войска и артиллерия ликвидировали десять артиллерийских батарей на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор привел статистику за сутки.
По его словам, силам РФ также удалось уничтожить шесть пунктов управления, а также 84 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники ВСУ. Кроме того, российская армия выполнила 102 огневые задачи.
Напомним, что Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса, которое Киев восемь лет подвергал геноциду.
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