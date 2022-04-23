    В тренде

    Минобороны России сообщило об уничтожении десяти артиллерийских батарей ВСУ за сутки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны России сообщило об уничтожении десяти артиллерийских батарей ВСУ за сутки

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Российские ракетные войска и артиллерия ликвидировали десять артиллерийских батарей на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор привел статистику за сутки.

    По его словам, силам РФ также удалось уничтожить шесть пунктов управления, а также 84 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники ВСУ. Кроме того, российская армия выполнила 102 огневые задачи.

    Напомним, что Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса, которое Киев восемь лет подвергал геноциду.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »