Минобороны России сообщило о подрыве театра в Мариуполе боевиками «Азова»

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Новости
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Боевики националистического батальона «Азов» произвели
подрыв заминированного ими здания театра в Мариуполе. Об этом следует из
заявления Минобороны России.

Подчеркивается, что в здании театра могли находиться мирные
жители. При этом в Минобороны РФ опровергли обвинения Киева в адрес Москвы. По
словам представителей ведомства, произошедшее является провокацией, совершенной
боевиками «Азова».

«По имеющимся достоверным данным, боевики
националистического батальона “Азов” совершили новую кровавую
провокацию, взорвав заминированное ими здание театра», — сообщили в Минобороны
РФ.

При этом представители ведомства отметили, что театр в
центре Мариуполя никогда не рассматривался российскими вооруженными силами в
качестве цели для поражения. В Минобороны сообщили, что это создало бы
потенциальную опасность для мирного населения города.

 
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