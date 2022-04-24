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    Минобороны России: СБУ и британские спецслужбы готовят химпровокацию в Лисичанске

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны России: СБУ и британские спецслужбы готовят химпровокацию в Лисичанске

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

    Спецслужбы Великобритании вместе с сотрудниками СБУ готовят провокацию с химическим оружием в Лисичанске в ЛНР. Об этом информирует Минобороны РФ.

    Ведомство отмечает, что на место прибыли представители украинских и западных СМИ. Ранее они подготовили постановочные материалы в Буче.

    Министерство отмечает, что Москва заранее предупреждает Запад, что фейки со стороны Киева о якобы «бесчинствах русских» планируется в ближайшее время распространить через западные СМИ.

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