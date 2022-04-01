Минобороны России рассказало о героизме еще четырех российских военных в ходе спецоперации

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Четверо российских военных проявили героизм во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Капитан Руслан Ахмедов обнаружил украинских диверсантов, минировавших пути. Его группа выявила огневые позиции противника и дала бой. После этого он обезвредил 35 мин.
Дивизион подполковника Анатолия Лукина обнаружил украинских военных, которые собирались атаковать российские войска артиллерией. Ему удалось уничтожить два миномета 122 мм, один «Град» и более 20 врагов.
Сержант Юнус Умархаджиев в ходе ночного дозора обнаружил колонну врага. Он заманил противника в «тактический мешок» и навязал бой. Благодаря ему было уничтожено шесть машин и 11 украинских военных, некоторые сдались в плен.
Батарея старшего лейтенанта Сергея Моргунова прикрывала небо от налета авиации противника. Находясь под обстрелом, его расчет уничтожил два БПЛА и два вражеских вертолета.