Минобороны России рассказало о героизме еще четырех российских военных в ходе спецоперации

Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

Четверо российских военных проявили героизм во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Капитан Руслан Ахмедов обнаружил украинских диверсантов, минировавших пути. Его группа выявила огневые позиции противника и дала бой. После этого он обезвредил 35 мин.

Дивизион подполковника Анатолия Лукина обнаружил украинских военных, которые собирались атаковать российские войска артиллерией. Ему удалось уничтожить два миномета 122 мм, один «Град» и более 20 врагов.

Сержант Юнус Умархаджиев в ходе ночного дозора обнаружил колонну врага. Он заманил противника в «тактический мешок» и навязал бой. Благодаря ему было уничтожено шесть машин и 11 украинских военных, некоторые сдались в плен.

Батарея старшего лейтенанта Сергея Моргунова прикрывала небо от налета авиации противника. Находясь под обстрелом, его расчет уничтожил два БПЛА и два вражеских вертолета.

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