Минобороны России продемонстрировало работу летчиков-героев во время спецоперации

«Работа напряженная. Очень много вылетов, но ребята у меня молодцы, заряжены. Задачи выполняют. Мои ребята видят, что командир всегда в строю, всегда в полете. И им спокойно, и мне спокойно, когда их вижу», — рассказал командир одного из экипажей.