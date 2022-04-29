Минобороны России продемонстрировало работу летчиков-героев во время спецоперации

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Российские летчики проявляют мужество и героизм в ходе специальной операции на территории Украины. Об этом заявило Министерство обороны РФ.
Ведомство выложило в своем Telegram-канале ролик, в котором продемонстрировало работу экипажей боевых вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ. Военнослужащие сказали несколько слов о своей службе.
«Работа напряженная. Очень много вылетов, но ребята у меня молодцы, заряжены. Задачи выполняют. Мои ребята видят, что командир всегда в строю, всегда в полете. И им спокойно, и мне спокойно, когда их вижу», — рассказал командир одного из экипажей.
Ранее Минобороны РФ опубликовало архивные кадры, доказывающие преступления украинских нацистов во времена Великой Отечественной войны. Об этом пишет «Царьград».
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