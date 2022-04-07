Минобороны России показало кадры уничтожения военной техники ВСУ с беспилотника

Ранее МО РФ поделилось видеороликом уничтожения турецкого беспилотного летательного аппарата «Байрактар», который стоял на вооружении украинских военных. БПЛА был ликвидирован после точного удара тактического зенитного ракетного комплекса «Тор». В ходе несения боевого дежурства также были выявлены 20 воздушных целей, которые российские силы взяли на сопровождение и уничтожили.