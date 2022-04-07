Минобороны России показало кадры уничтожения военной техники ВСУ с беспилотника

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Российское Министерство обороны
опубликовало кадры ликвидации грузовика с боеприпасами бойцов Вооруженных сил
Украины (ВСУ). Большегруз был уничтожен ударом с беспилотника, передал
телеканал РЕН ТВ.
Ранее МО РФ поделилось видеороликом уничтожения турецкого беспилотного летательного аппарата «Байрактар», который стоял на вооружении украинских военных. БПЛА был ликвидирован после точного удара тактического зенитного ракетного комплекса «Тор». В ходе несения боевого дежурства также были выявлены 20 воздушных целей, которые российские силы взяли на сопровождение и уничтожили.
Тем временем в оборонном ведомстве
сообщили о срыве процесса обмена пленными, передало РИАМО.
По данным МО РФ, обмен военнопленными не состоялся по вине украинской стороны.
загрузка...