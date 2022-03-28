Минобороны России показало кадры продвижения колонны ВДВ к Киеву

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Бронетехника ВДВ по наведенному понтонному мосту преодолела
водную преграду, двигаясь по направлению к Киевской области. Об этом рассказал телеканал
«Звезда».
В ходе продвижения личным составом колонны ВДВ были
обнаружены разведывательный и боевой беспилотный летательный аппараты
националистов. По ним был открыт огонь. Обе цели оказались уничтожены.
«В данный момент совершили марш, преодолели водные преграды,
заняли оборону. Сбили два летательных аппарата. Один из них оказался боевой,
второй — разведчик», — рассказал командир боевой машины Алексей.
Ранее пленные
украинские солдаты призвали сослуживцев сложить оружие. По их словам, это
единственный шанс выжить и встретиться со своими семьями.
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