Минобороны России подсчитало количество уничтоженных военных объектов на Украине

MOD Russia/via Globallookpress.com Новости
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MOD Russia/via Globallookpress.com

Министерство обороны РФ предоставило обновленные данные о количестве военных
объектов, уничтоженных с начала проведения специальной операции на Украине. Среди них 257 беспилотных летательных аппаратов.

К тому же уничтожены 2022 зенитных ракетных комплекса, 1572
танка и других боевых бронированных машин. Вооруженные силы Украины потеряли 160
установок реактивной системы залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и
минометов и 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.

Однако фейки от Украины и Европы являются
частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из
них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все
средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ
полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.

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