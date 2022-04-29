Минобороны России отчиталось об уничтожении 13 украинских БПЛА, включая турецкие «Байрактары»

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Российские системы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников на границе с Украиной. Подробности сообщила пресс-служба Министерства обороны России
Отмечается, что на российско-украинской границе у Нововодяного были сбиты 13 БПЛА, в том числе «Байрактар-ТБ2».
«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка», — сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.