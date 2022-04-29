    В тренде

    Минобороны России отчиталось об уничтожении 13 украинских БПЛА, включая турецкие «Байрактары»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны России отчиталось об уничтожении 13 украинских БПЛА, включая турецкие «Байрактары»

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/globallookpress

    Российские системы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников на границе с Украиной. Подробности сообщила пресс-служба Министерства обороны России

    Отмечается, что на российско-украинской границе у Нововодяного были сбиты 13 БПЛА, в том числе «Байрактар-ТБ2».

    «Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка», — сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

     Федеральное агентство новостейФедеральное агентство новостей

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »