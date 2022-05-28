Минобороны России: отчеты Украины о биологической программе противоречат заявлениям США

«В этих отчетах за период с 2016 по 2020 годы Украина заявляет, что “Правительство Украины не проводило и не проводит никакой наступательной и оборонительной деятельности в рамках программ биологических исследований и разработок. Сведениями о такой деятельности бывшего СССР на территории Украины с 1 января 1946 года правительство Украины не располагает», — сообщает генерал.