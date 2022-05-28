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Минобороны России: отчеты Украины о биологической программе противоречат заявлениям США

Минобороны России: отчеты Украины о биологической программе противоречат заявлениям США
Pavel Nemecek/Fotobanka CTK/ GLP /Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/ GLP

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что отправляемые в ООН отчеты Украины, в которых говорилось об отсутствии военно-биологической программы в стране, противоречат утверждениям представителя США в ОБСЕ, сообщает РИА Новости.

«В этих отчетах за период с 2016 по 2020 годы Украина заявляет, что “Правительство Украины не проводило и не проводит никакой наступательной и оборонительной деятельности в рамках программ биологических исследований и разработок. Сведениями о такой деятельности бывшего СССР на территории Украины с 1 января 1946 года правительство Украины не располагает», — сообщает генерал.

По словам Кириллова, данные в отчетах противоречат заявлению заместителя постоянного представителя США при ОБСЕ Льюиса Гиттера. Он ранее сообщил, что помощь Украине необходима для «уменьшения биологической и ветеринарной опасности».

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