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    Минобороны России обнародовало кадры боевого применения Су-34

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны России обнародовало кадры боевого применения Су-34

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    Global look Press/MOD Russia

    Кадры вылетов истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые уничтожили объекты военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), появились в Сети. Их обнародовало Минобороны РФ. 

    Летчики Воздушно-космических сил России (ВКС) при участии в спецоперации преследуют несколько целей. Так, они обнаруживают и уничтожают воздушные и наземные цели. Для этого они используют большой арсенал как ракетного, так и бомбового высокоточного вооружения.

    Минобороны РФ выделило экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые выполняют те же задачи. Перед тем, как подняться в небо, воздушные судна проходят комплексное обслуживание. Все системы авиационных комплексов проверяются, топливные баки заправляются, а авиационные средства поражения приводятся в полную готовность. 

    «Была поставлена боевая задача на уничтожение вражеской техники. Выполнили задачу с помощью ракет Х-29. Это высокоточное оружие. Цель была уничтожена. По данным объективного контроля, также подтверждается уничтожение цели», — рассказал командир звена Су-34 Михаил.

    Он добавил, что боевые полеты являются сложной работой. Во время нее летчики нередко испытывают перегрузки. 

    Недавно ПВО России сбили три украинских боевых самолета. Это произошло в районе населенных пунктов Изюм и Авдеевка. 

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