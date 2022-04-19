Минобороны России обнародовало кадры боевого применения Су-34

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Кадры вылетов истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые уничтожили объекты военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), появились в Сети. Их обнародовало Минобороны РФ.
Летчики Воздушно-космических сил России (ВКС) при участии в спецоперации преследуют несколько целей. Так, они обнаруживают и уничтожают воздушные и наземные цели. Для этого они используют большой арсенал как ракетного, так и бомбового высокоточного вооружения.
Минобороны РФ выделило экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые выполняют те же задачи. Перед тем, как подняться в небо, воздушные судна проходят комплексное обслуживание. Все системы авиационных комплексов проверяются, топливные баки заправляются, а авиационные средства поражения приводятся в полную готовность.
«Была поставлена боевая задача на уничтожение вражеской техники. Выполнили задачу с помощью ракет Х-29. Это высокоточное оружие. Цель была уничтожена. По данным объективного контроля, также подтверждается уничтожение цели», — рассказал командир звена Су-34 Михаил.
Он добавил, что боевые полеты являются сложной работой. Во время нее летчики нередко испытывают перегрузки.
Недавно ПВО России сбили три украинских боевых самолета. Это произошло в районе населенных пунктов Изюм и Авдеевка.