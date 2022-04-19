Минобороны России обнародовало кадры боевого применения Су-34

Летчики Воздушно-космических сил России (ВКС) при участии в спецоперации преследуют несколько целей. Так, они обнаруживают и уничтожают воздушные и наземные цели. Для этого они используют большой арсенал как ракетного, так и бомбового высокоточного вооружения.