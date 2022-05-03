    В тренде

    Минобороны России: националисты создали опорный пункт в больнице в Харьковской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны России: националисты создали опорный пункт в больнице в Харьковской области

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

    Украинские националисты создали опорный пункт в Барвенково Харьковской области в здании психиатрической больницы. Информацией об этом поделилось Министерство обороны России.

    Ведомство подчеркнуло, что киевские радикалы в подвале больницы насильно удерживают мирных граждан. Украинские силы и боевики батальонов также возвели огневые позиции и разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО в школах Днепра, Николаева, Краматорска и Славянска.

    Украинские националисты ранее нарушили режим тишины около мариупольского завода «Азовсталь». Со стороны киевских радикалов начался обстрел, передает телеканал «360».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »