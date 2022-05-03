Минобороны России: националисты создали опорный пункт в больнице в Харьковской области

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Украинские националисты создали опорный пункт в Барвенково Харьковской области в здании психиатрической больницы. Информацией об этом поделилось Министерство обороны России.
Ведомство подчеркнуло, что киевские радикалы в подвале больницы насильно удерживают мирных граждан. Украинские силы и боевики батальонов также возвели огневые позиции и разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО в школах Днепра, Николаева, Краматорска и Славянска.
Украинские националисты ранее нарушили режим тишины около мариупольского завода «Азовсталь». Со стороны киевских радикалов начался обстрел, передает телеканал «360».
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