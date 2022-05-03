Минобороны России: националисты создали опорный пункт в больнице в Харьковской области

Ведомство подчеркнуло, что киевские радикалы в подвале больницы насильно удерживают мирных граждан. Украинские силы и боевики батальонов также возвели огневые позиции и разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО в школах Днепра, Николаева, Краматорска и Славянска.