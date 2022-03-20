Минобороны России: гуманитарная катастрофа в Мариуполе вызвана действиями националистов ВСУ

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Сложившаяся гуманитарная катастрофа в Мариуполе является
следствием беспредела, вызванного действиями украинских националистов. Такое
заявление сделали в Минобороны РФ.
При этом в министерстве сообщили, что Россия откроет гуманитарные
коридоры для жителей Мариуполя 21 марта. Вооруженные силы РФ призвали
украинских националистов сложить оружие и покинуть город. В данном случае им
гарантируется безопасное отступление в подконтрольные Киеву территории.
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале специальной
операции на Украине 24 февраля. Как сообщили ранее в Минобороны, отечественные
военные завершают разгром запрещенного в стране украинского нацбатальона
«Донбасс», передает телеканал «360».
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