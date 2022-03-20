Минобороны России: гуманитарная катастрофа в Мариуполе вызвана действиями националистов ВСУ

При этом в министерстве сообщили, что Россия откроет гуманитарные

коридоры для жителей Мариуполя 21 марта. Вооруженные силы РФ призвали

украинских националистов сложить оружие и покинуть город. В данном случае им

гарантируется безопасное отступление в подконтрольные Киеву территории.