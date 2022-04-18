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    Минобороны РФ заявило об уничтожении 120 националистов в Новотошковском

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны РФ заявило об уничтожении 120 националистов в Новотошковском

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Global look press

    Российские военные нанесли удар вблизи населенного пункта
    Новотошковское. В Минобороны РФ отметили, что удалось уничтожить около 120 националистов,
    кроме того подбиты девять единиц техники.

    Напомним, что на Украине продолжается спецоперация РФ.
    Ключевая цель российских военных — демилитаризация киевского режима. Минобороны
    России представило документы, которые подтверждают, что Киев готовился к
    силовой акции против Донбасса.

    В
    настоящее время российские военные освободила Херсон, а также ряд населенных
    пунктов в Запорожской области.

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