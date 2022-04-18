Минобороны РФ заявило об уничтожении 120 националистов в Новотошковском

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Российские военные нанесли удар вблизи населенного пункта
Новотошковское. В Минобороны РФ отметили, что удалось уничтожить около 120 националистов,
кроме того подбиты девять единиц техники.
Напомним, что на Украине продолжается спецоперация РФ.
Ключевая цель российских военных — демилитаризация киевского режима. Минобороны
России представило документы, которые подтверждают, что Киев готовился к
силовой акции против Донбасса.
В
настоящее время российские военные освободила Херсон, а также ряд населенных
пунктов в Запорожской области.
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