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Минобороны РФ запустило паромное сообщение между Ейском и Мариуполем

Минобороны РФ запустило паромное сообщение между Ейском и Мариуполем
pxhere.com

Министерство обороны России запустило регулярные паромные рейсы между Ейском и Мариуполем, сообщили в военном ведомстве.

«В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации судами флота “Оборонлогистики” запущена регулярная паромная линия Ейск — Мариуполь», — указано в сообщении.

Судно будет переправлять грузы, которые необходимы для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов ДНР и ЛНР. Первый пассажирский паром «Лаврентий» 2010 года выпуска уже вышел из Ейска.

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