Минобороны РФ запустило паромное сообщение между Ейском и Мариуполем

Министерство обороны России запустило регулярные паромные рейсы между Ейском и Мариуполем, сообщили в военном ведомстве.
«В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации судами флота “Оборонлогистики” запущена регулярная паромная линия Ейск — Мариуполь», — указано в сообщении.
Судно будет переправлять грузы, которые необходимы для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов ДНР и ЛНР. Первый пассажирский паром «Лаврентий» 2010 года выпуска уже вышел из Ейска.