Минобороны РФ: ВСУ несут существенные потери в Донбассе

Вооруженные силы Украины несут существенные потери в Донбассе, заявили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что в ходе освобождения Святогорска, который находится в Донецкой Народной Республике, только за три дня украинские подразделения потеряли свыше 300 военных, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше 20 единиц автомобильной техники.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.