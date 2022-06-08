Минобороны РФ: ВСУ несут существенные потери в Донбассе

В ведомстве отметили, что в ходе освобождения Святогорска, который находится в Донецкой Народной Республике, только за три дня украинские подразделения потеряли свыше 300 военных, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше 20 единиц автомобильной техники.