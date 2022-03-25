Минобороны РФ в подробностях рассказало о ходе 30-го дня российской спецоперации на Украине

Министерство

обороны РФ указало, что в течение последних семи суток на Украину не прибыло ни

одного иностранного наемника. При этом всего на территории страны были

обнаружены 6 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. Однако в

Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта было уничтожено более 200 и ранено

свыше 400 иностранных наемников.