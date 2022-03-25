Минобороны РФ в подробностях рассказало о ходе 30-го дня российской спецоперации на Украине

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной
операции на территории Украины. Действия проходят по утвержденному плану,
заявили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве указали, что приоритетом для российских
военных является сохранение жизней мирных жителей Украины. При этом отмечается,
что Киев, в свою очередь, готовил наступление в Донбассе — широкомасштабная
атака должна была начаться в марте.
«Остановить геноцид со стороны киевского режима политическим
путем было невозможно. Россией рассматривались два варианта ведения
спецоперации: в границах ДНР и ЛНР или на всей территории Украины. Если бы
спецоперация проводилась только в пределах ЛНР и ДНР, то украинские власти
постоянно бы подпитывали свою военную группировку», — подчеркнули в Минобороны.
Согласно данным оборонного ведомства, ВС РФ смогли завоевать
преимущество в воздухе в первые двое суток операции. Практически полностью
уничтожены украинские ВВС и система ПВО, перестали существовать ВМС страны. На
текущий момент заблокированными остаются Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и
Николаев, под контролем российской армии находятся Херсонская и большая часть
Запорожской области.
Военнослужащим ВС РФ была поставлена задача сконцентрироваться
на полном освобождении территории Донбасса. В то же время изначально штурм
блокированных украинских городов не планировался, но такая возможность не
исключается.
Также известно, что все 24 соединения украинских сухопутных
войск понесли потери. Киев лишился военных резервов, поэтому теперь пытается
восполнить потери за счет мобилизованных граждан. Всего за месяц ВСУ потеряли 30
тысяч человек, из которых более 14 тысяч погибшими.
В Минобороны заявили, что за время операции были поражены 16
военных аэродромов на Украине, уничтожено 30 арсеналов с боевой техникой и
вооружением, что составляет около 70% всего оружия ВСУ.
В районе боевых действий на Украине разрушены 127 мостов, все
они были взорваны украинскими националистами, а не менее 10 украинских мин
сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Черного моря.
Что касается Донбасса, то под контроль Народной милиции ДНР и
ЛНР перешли 276 населенных пунктов — бои продолжаются. В частности, в Мариуполе
находятся свыше семи тысяч украинских националистов.
Министерство
обороны РФ указало, что в течение последних семи суток на Украину не прибыло ни
одного иностранного наемника. При этом всего на территории страны были
обнаружены 6 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. Однако в
Старичах и на Яворовском полигоне 13 марта было уничтожено более 200 и ранено
свыше 400 иностранных наемников.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.