Минобороны РФ: в биолабораториях США на Украине учили экстренно реагировать на вспышку оспы

В биолабораториях на Украине американские инструкторы обучали специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
По словам Кирилова, в сравнении с коронавирусной инфекцией, этот возбудитель является таким же заразным, но летальность его в 10 раз выше. В разных странах мира начали выявлять у людей заражения оспой обезьян.
«В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы», — цитирует Кириллова РИА Новости.
В российском Минобороны считают, что Пентагон не просто так проявляет интерес к возбудителю этой инфекции: возращение натуральной оспы в человеческую популяцию станет катастрофой планетарного масштаба.
При этом в 2003 году минобороны США разработало программу, согласно которой все военнослужащие американской армии должны в обязательном порядке проходить вакцинацию от натуральной оспы. Прививки также должны сделать работники дипломатического корпуса и весь медперсонал США. Такие действия доказывают, что Соединенные Штаты рассматривают возбудитель натуральной оспы в качестве приоритетного биоагента для боевого применения.