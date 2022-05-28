Минобороны РФ: в биолабораториях США на Украине учили экстренно реагировать на вспышку оспы

При этом в 2003 году минобороны США разработало программу, согласно которой все военнослужащие американской армии должны в обязательном порядке проходить вакцинацию от натуральной оспы. Прививки также должны сделать работники дипломатического корпуса и весь медперсонал США. Такие действия доказывают, что Соединенные Штаты рассматривают возбудитель натуральной оспы в качестве приоритетного биоагента для боевого применения.