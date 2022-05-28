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Минобороны РФ: в биолабораториях США на Украине учили экстренно реагировать на вспышку оспы

Минобороны РФ: в биолабораториях США на Украине учили экстренно реагировать на вспышку оспы
Pavel Nemecek/Fotobanka CTK/ GLP /Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/ GLP

В биолабораториях на Украине американские инструкторы обучали специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По словам Кирилова, в сравнении с коронавирусной инфекцией, этот возбудитель является таким же заразным, но летальность его в 10 раз выше. В разных странах мира начали выявлять у людей заражения оспой обезьян.

«В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы», — цитирует Кириллова РИА Новости.

The Presidential Administration of Ukraine/ CC BY-SA 4.0
The Presidential Administration of Ukraine/ CC BY-SA 4.0

В российском Минобороны считают, что Пентагон не просто так проявляет интерес к возбудителю этой инфекции: возращение натуральной оспы в человеческую популяцию станет катастрофой планетарного масштаба.

При этом в 2003 году минобороны США разработало программу, согласно которой все военнослужащие американской армии должны в обязательном порядке проходить вакцинацию от натуральной оспы. Прививки также должны сделать работники дипломатического корпуса и весь медперсонал США. Такие действия доказывают, что Соединенные Штаты рассматривают возбудитель натуральной оспы в качестве приоритетного биоагента для боевого применения.

биолаборатории оспа Украина
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