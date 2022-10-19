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Минобороны РФ: уничтожена станция космической связи Украины в Одесской области

Минобороны РФ: уничтожена станция космической связи Украины в Одесской области
prt scr youtube.com/Alexey Zatsepin

Минобороны РФ сообщило, что в районе населенного пункта Палиевка в Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

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