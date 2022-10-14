Минобороны РФ: украинский Су-24 сбит авиацией ВКС РФ в Николаевской области

Минобороны России сообщило, что самолет Су-24 воздушных сил Украины был сбит в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области оперативно-тактической авиацией ВКС РФ.
Кроме того, российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.