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Минобороны РФ: украинский Су-24 сбит авиацией ВКС РФ в Николаевской области

Минобороны РФ: украинский Су-24 сбит авиацией ВКС РФ в Николаевской области
wikipedia.org / Alexander Mishin / CC BY-SA 3.0

Минобороны России сообщило, что самолет Су-24 воздушных сил Украины был сбит в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области оперативно-тактической авиацией ВКС РФ.

Кроме того, российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

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