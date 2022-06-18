Минобороны РФ: украинские войска за сутки потеряли восемь беспилотников

В сообщении ведомства говорится, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь вражеских дронов, в том числе ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2 в районе Херсона. Отмечается также, что ВС РФ были перехвачены четыре ракеты «Точка-У» и 24 ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».