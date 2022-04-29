Минобороны РФ: три «Точки-У» сбили в Харьковской области в течение дня

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Российские военнослужащие сбили за сутки три украинских баллистических ракеты «Точка-У» в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга Минобороны России заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Ракеты были сбиты ВС РФ в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха Лозовского и Изюмского районов соответственно. Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили семь беспилотников ВСУ и украинскую пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У».
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля обратился к нации и объявил о начале спецоперации на Украине. Целями кампании были заявлены денацификация и демилитаризация соседней страны, а также защита населения Донбасса от геноцида киевского режима. Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что российские силы наносят удары только по военным объектам, при этом мирным гражданам ничего не угрожает.