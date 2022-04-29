Минобороны РФ: три «Точки-У» сбили в Харьковской области в течение дня

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля обратился к нации и объявил о начале спецоперации на Украине. Целями кампании были заявлены денацификация и демилитаризация соседней страны, а также защита населения Донбасса от геноцида киевского режима. Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что российские силы наносят удары только по военным объектам, при этом мирным гражданам ничего не угрожает.