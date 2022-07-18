Минобороны РФ: стрелковая рота 59-го батальона ВСУ бежала с позиций в Донбассе

Минобороны РФ сообщило, что стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ дезертировала.
Как уточнили в военном ведомстве, указанная рота находилась вблизи населенного пункта Верхнекаменское на территории ДНР. Подразделение покинуло занимаемые позиции и ушло в неизвестном направлении на фоне значительных потерь, которые несут ВСУ.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.