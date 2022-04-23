Минобороны РФ: США готовят на Украине провокации с химоружием

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Соединенные Штаты готовят на Украине серию антироссийских
военных провокаций, сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, наиболее вероятным является вариант
провокации на химических и биологических объектах Харькова и Киева. Кроме того,
Киев изучает возможность удара по хранилищу радиоактивных отходов в населенном
пункте Каменское.
Подготовка провокаций подтверждается и тем фактом, что на
Украину стали активно поставлять антидоты отравляющих веществ.
Таким образом США рассчитывают оказать давление на Индию и
Китай, чтобы заставить их поддержать санкции против России.
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