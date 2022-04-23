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    Минобороны РФ: США готовят на Украине провокации с химоружием

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны РФ: США готовят на Украине провокации с химоружием

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    Федеральное агентство новостей

    Соединенные Штаты готовят на Украине серию антироссийских
    военных провокаций, сообщает Министерство обороны РФ.

    По данным ведомства, наиболее вероятным является вариант
    провокации на химических и биологических объектах Харькова и Киева. Кроме того,
    Киев изучает возможность удара по хранилищу радиоактивных отходов в населенном
    пункте Каменское.

    Подготовка провокаций подтверждается и тем фактом, что на
    Украину стали активно поставлять антидоты отравляющих веществ.

    Таким образом США рассчитывают оказать давление на Индию и
    Китай, чтобы заставить их поддержать санкции против России.

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