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    Минобороны РФ сообщило об уничтожении укрепрайона националистов в Херсонской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны РФ сообщило об уничтожении укрепрайона националистов в Херсонской области

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Global look press

    Подразделения ВС РФ в ходе спецоперации обнаружили
    укрепрайон украинских националистов в Херсонской области, говорится в сообщении
    российского Минобороны.

    В военном ведомстве отметили, что украинские силовики
    оборудовали огневые позиции в здании одной из местных школ. Российские военные
    успешно ликвидировали укрепрайон. Там было обнаружено большое количество оружия
    и боеприпасов.

    «Националисты использовали кирпичное здание местной средней
    школы, находившееся в непосредственной близости от жилых домов», — сказано в
    сообщении.

    Отмечается, что все помещения были зачищены. Оказалось, что
    в подвале учебного заведения националисты оборудовали места для отдыха, а также
    для изготовления взрывных устройств.

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