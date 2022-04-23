Минобороны РФ сообщило об уничтожении укрепрайона националистов в Херсонской области

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Подразделения ВС РФ в ходе спецоперации обнаружили
укрепрайон украинских националистов в Херсонской области, говорится в сообщении
российского Минобороны.
В военном ведомстве отметили, что украинские силовики
оборудовали огневые позиции в здании одной из местных школ. Российские военные
успешно ликвидировали укрепрайон. Там было обнаружено большое количество оружия
и боеприпасов.
«Националисты использовали кирпичное здание местной средней
школы, находившееся в непосредственной близости от жилых домов», — сказано в
сообщении.
Отмечается, что все помещения были зачищены. Оказалось, что
в подвале учебного заведения националисты оборудовали места для отдыха, а также
для изготовления взрывных устройств.
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